Partida entre Cruzeiro e Vasco da no Estadio do Mineirao em Belo horizonte em 21 de setembro de 2022. Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 21/09/2022 23:32

A derrota para o Cruzeiro, nesta quarta-feira (21), no Mineirão, marcou negativamente o Vasco. O Cruz-Maltino perdeu os últimos oito jogos como visitante, pior sequência de sua história. A sequência negativa começou com o revés para o Sampaio Corrêa, por 3 a 1, no Castelão. Na época, o resultado foi tratado como normal, tendo em vista que o time maranhense é muito forte dentro de casa. No entanto, a normalidade virou rotina.

No jogo seguinte longe de São Januário, o Vasco perdeu para o Vila Nova, por 1 a 0. Na ocasião, o time goiano era o último colocado e não vencia há 14 jogos. Após o jogo, Maurício Souza foi demitido, mas o time seguiu perdendo, sob o comando de Emílio Faro. Com o interino à frente da equipe, o Cruz-Maltino foi derrotado para Ponte Preta, CSA, Bahia e Brusque.

No confronto com o Grêmio, Jorginho estreou, mas o resultado foi o mesmo. Derrota por 2 a 1, na Arena do Grêmio, de virada ainda por cima. Já contra o Cruzeiro, motivado pela possibilidade de sacramentar o acesso, o Vasco perdeu categoricamente por 3 a 0, somando oito jogos seguidos com derrotas como visitante.

Marcas negativas, mas nem tanto

A marca impressiona por se tratar de uma Série B, competição que, em tese, o Vasco teria maior facilidade em pontuar, ainda mais com o apoio do torcedor, que em muitas ocasiões, rivalizou com a torcida local.

Neste século, o Vasco acumulou várias campanhas ruins atuando como visitante. Em 2018, o time ficou 14 jogos sem vencer fora de casa, mas a maior sequência de derrotas foi de quatro jogos.

No rebaixamento vexatório de 2015, o Vasco perdeu 9 jogos seguidos do Campeonato Brasileiro atuando fora do Rio de Janeiro. No entanto, nesse período, venceu como visitante a dupla Fla-Flu, no Maracanã. Já na campanha da queda em 2008, foram seis derrotas seguidas longe de São Januário.

Faltam sete rodadas para o fim da Série B, três fora de casa: Operário, Sport e Ituano.