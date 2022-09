São Januário é a casa do Vasco - Divulgação/Vasco

São Januário é a casa do VascoDivulgação/Vasco

Publicado 22/09/2022 16:48

Rio - Os elencos das categorias sub-15, 17 e 20 do Vasco participaram de uma palestra na manhã desta quinta-feira (22), com o psiquiatra do Comitê Olímpico Brasileiro, Dr. Helio Fádel, sobre saúde mental e setembro amarelo (campanha de prevenção ao suicídio). Essa foi mais uma ação do Cruzmaltino seguindo seu planejamento fora dos gramados na formação dos jovens atletas.

"Quero agradecer e parabenizar ao Vasco porque mostra uma atitude mental de evolução, de crescimento para que isso seja levado aos atletas. A gente sabe da importância da saúde mental, mas chega na hora de executar e não são todos os clubes que tem essa visão. O Vasco está conseguindo levar na prática aquilo que todo mundo sabe que é importante. Então no mês do setembro amarelo, de prevenção ao suicídio, a gente fala sobre depressão, ansiedade e comportamento disfuncional para esses atletas perceberem tanto para si quanto para os outros, isso gera um pensamento coletivo muito forte. Espero que a missão tenha sido cumprida", disse o psiquiatra.

O Coordenador Médico das Categorias de Base do Vasco, Cláudio Henrique Ribeiro, comentou sobre a importância do ciclo de palestras e do tema do dia para os jogadores do Gigante da Colina.

"Hoje demos continuidade ao nosso ciclo de palestras socioeducativas na base. Abordamos o tema de saúde mental aproveitando a campanha do setembro amarelo. Hoje não tem como falarmos em alto rendimento sem falarmos de saúde mental. Os aspectos físicos, técnicos e táticos continuam tendo obvio sua importância, mas é notória a relevância da saúde mental e aspectos sociais para performance", comentou.