Eguinaldo falhou no gol sofrido pelo Vasco diante do Cruzeiro - Daniel RAMALHO/VASCO

Eguinaldo falhou no gol sofrido pelo Vasco diante do CruzeiroDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 21/09/2022 22:55

O Vasco perdeu a oitava partida consecutiva atuando como visitante. O algoz da vez foi o Cruzeiro, que venceu por 3 a 0, gols de Filipe Machado, Edu e Luvannor, e sacramentou o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro.

O Cruz-Maltino pecou em falhas individuais, circunstâncias que acompanham o time fora de casa rotineiramente. Nesta partida, Eguinado e Thiago Rodrigues erraram no primeiro gol sofrido, justamente quando o Vasco fazia uma partida parelha. Danilo Boza também levou azar e desviou a bola em dois gols da Raposa.

Se o Cruzeiro sacramentou o retorno para a elite, o Vasco periga não conseguir o acesso. O Cruz-Maltino soma 48 pontos, três a mais que o Londrina, que joga nesta sexta-feira (23), contra a Ponte Preta, em casa. Na próxima quinta, as equipes se enfrentam em São Januário.



O JOGO



Apesar da pressão e do clima de festa, o Vasco foi quem tomou a iniciativa nos primeiros minutos e conseguiu assustar com três escanteios em sequência. Em um deles, Nenê tentou o gol olímpico, mas Rafael Cabral fez boa defesa. O Cruz-Maltino seguiu marcando forte e impedindo os avanços do Cruzeiro, que pouco chegava ao ataque. No entanto, a sorte acompanha o líder isolado da Série B, enquanto os erros acompanham o Vasco.



Eguinaldo escorregou na entrada da área, na frente de Filipe Machado. O volante arriscou de longe, a bola desviou levemente em Danilo Boza e Thiago Rodrigues não conseguiu se recuperar no lance, colocando o Vasco atrás no placar, aos 24 minutos. A partir de então o Cruz-Maltino não conseguiu jogar e ainda quase sofreu o segundo gol, aos 39 minutos. Bruno Rodrigues acertou o travessão após linda cobrança de falta.



O Vasco voltou para o segundo tempo com Figueiredo e Edimar, nos lugares de Paulo Victor e Raniel, mas o time não apresentou melhora. Além de não conseguir criar perigo, deu espaços para o Cruzeiro, que ampliou aos 14 minutos. Wesley Gasolina lançou para Bruno Rodrigues que arrancou livre e tocou para Edu apenas escorar para o gol vazio e ampliar para a Raposa.



Logo após o segundo gol, o técnico Jorginho buscou uma última cartada e colocou em campo Alex Teixeira e Gabriel Pec, mas o Vasco seguiu inoperante. Andrey Santos era o único que tentou as jogadas, mas foi presa fácil de um Cruzeiro muito seguro do que fazer em campo. Ao passar do tempo, o Cruz-Maltino foi se entregando e passou a pensar no próximo jogo, confronto direto diante do Londrina. Já o Cruzeiro, contando com a alegria do seu torcedor, ainda marcou mais um, com Luvannor. Festa do acesso para os vencedores e preocupação para os vascaínos.



Campeonato Brasileiro da Série B 2022 - 31ª rodada



Cruzeiro 3 x 0 Vasco

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)



Cruzeiro: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Brock; Kaiki (Marquinhos Cipriano), Filipe Machado, Neto Moura (Willian Oliveira) e Bruno Rodrigues; Stênio (Wesley), Lincoln (Daniel Júnior) e Edu (Luvannor). Técnico: Paulo Pezzolano



Vasco: Thiago Rodrigues; Léo Matos (Gabriel Pec), Danilo Boza, Anderson Conceição e Paulo Victor (Edimar); Yuri, Andrey Santos, Marlon Gomes (Fábio Gomes) e Nenê (Alex Teixeira); Eguinaldo e Raniel (Figueiredo). Técnico: Jorginho



Gols: Filipe Machado (1-0 aos 24' do 1º tempo); Edu (2-0 aos 14' do 2º tempo) e Luvannor (3-0 aos 40' do 2º tempo)

Cartões amarelos: Paulo Victor (Vasco); Stênio (Cruzeiro)

Cartão vermelho: -

Público e renda: 59.204 presentes / R$ 2.974.486,00