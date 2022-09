Matheus Mendes - Pedro Souza / Atlético-MG

Matheus MendesPedro Souza / Atlético-MG

Publicado 23/09/2022 11:30

Rio - A temporada ainda não acabou, mas a montagem do elenco para 2023 já começa a ser pauta em alguns clubes brasileiros. No Vasco, não é diferente. De acordo com informações do jornalista Thiago Fernandes, da Band Minas, o clube carioca tem interesse na contratação do goleiro Matheus Mendes, do Atlético-MG.

Revelado na base do Galo, Matheus Mendes não atuou em nenhuma partida nesta temporada. O jogador tem 23 anos e entrou em campo em apenas três partidas pelo clube mineiro, todas no ano passado. Em 2020, o arqueiro defendeu o CSA, de Alagoas, e entrou em campo em 28 partidas.

O foco do Vasco, no momento, está completamente voltado para a Série B. Vivendo um momento de irregularidade, o Cruzmaltino luta para conseguir o acesso para retornar para a elite do futebol brasileiro no ano que vem.