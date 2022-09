Técnico Jorginho terá dura missão com o Vasco, contra o Cruzeiro - Daniel RAMALHO/VASCO

Técnico Jorginho terá dura missão com o Vasco, contra o CruzeiroDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 23/09/2022 15:37

O Vasco não entra em campo nesta sexta-feira, mas fica de olho no confronto entre Londrina e Ponte Preta, que acontece às 21h30, no Estádio do Café. Isso porque, em caso de uma goleada do Tubarão, o Cruz-Maltino pode deixar o G4 na 31ª rodada da Série B. Abaixo, O Dia mostra a matemática aos torcedores.

Inicialmente, cabe apresentar os critérios de desempate do campeonato. Nesta ordem são: maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols pró; confronto direto; menor número de cartões cartões vermelhos recebidos; menor número de cartões amarelos recebidos; e sorteio.

Como, hoje, o Vasco tem 48 pontos e o Londrina 45, os cariocas só deixam a zona de acesso para a elite do futebol brasileiro caso o Tubarão vença a Ponte Preta por um placar elástico. Portanto, se o time paranaense perder ou empatar, o Cruz-Maltino se garante por pelo menos mais uma rodada no G4.

CALCULADORA EM MÃOS

Atualmente, o Vasco tem 13 vitórias, sete gols de saldo positivo e 35 gols pró. O Londrina, por sua vez, tem 12 vitórias, três gols de saldo positivo e 30 gols pró.

Dessa forma, o Tubarão precisa vencer a para igualar o Alvinegro Carioca em número de pontos e vitórias. Além disso, caso não sofra gols, deve vencer a Ponte Preta por 5 a 0 para subir ao G4.