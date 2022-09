Rayan é uma das sensações das categorias de base do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 23/09/2022 18:44

Rio - Três jogadores do Vasco foram convocados para a seleção brasileira sub-17. O técnico Philipe Leal, em sua lista divulgada nesta sexta-feira (23), divulgou os nomes de Phillipe Gabriel, goleiro, Matheus, volante, e Rayan, atacante sensação das categorias de base do Gigante da Colina.

A delegação brasileira ficará hospedada em Cotia, Centro de Treinamento do São Paulo, entre os dias 3 e 11 de outubro. A janela foi aberta visando a preparação para o Torneio Sul-Americano Conmebol 2023, competição classificatória para Copa do Mundo FIFA da categoria.

Em aspas divulgadas pelo Vasco em seu site oficial, o trio celebrou a convocação.

"Uma emoção muito grande, representar nosso país e a maioria dos meninos da nossa geração. É uma responsabilidade muito grande também, mas o Vasco vem nos preparando muito bem dentro e fora de campo. Agora vamos lá, fazer um bom período, mostrar nosso trabalho. É sempre uma sensação muito boa vestir a camisa da Seleção Brasileira", disse Philipe Gabriel.

"Mais uma oportunidade de estar representando meu país. Essa camisa muito pesada. Agradeço também ao Vasco, a minha família e também a todos que estão me apoiando. É uma emoção enorme, muito gratificante estar representando o nosso país. Vou buscar dar meu melhor para poder estar sempre voltando", destacou Matheus.

"Emoção muito grande em vestir a camisa da Seleção Brasileira mais uma vez. Agora é chegar lá e fazer uma ótima preparação para o Sul-Americano. Agradeço a comissão da Seleção, do Sub-17 e do Sub-20 do Vasco e a todos que estão no dia a dia comigo buscando essa evolução", celebrou Rayan.

O sub-17 do Vasco venceu na última quinta-feira o clássico com o Flamengo pelo placar de 2 a 0, em São Januário. Rayan, artilheiro da base, marcou um dos gols. O segundo tento foi anotado contra.