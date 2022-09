Ryan comemora gol nas categorias de base do Vasco - Divulgação

Publicado 23/09/2022 19:20

O Vasco realizou uma proposta visando obter a assinatura do primeiro vínculo profissional do atacante Rayan, segundo apurou o iG Esporte.

Fenômeno da base Cruzmaltina, Rayan completou 16 anos no dia 3 de agosto e ficou apto para acertar o novo contrato.

Filho do ex-zagueiro Valkmar, que defendeu o Vasco na década de 1990, o atacante é tratado como um fenômeno da posição. Em setembro de 2020, o jovem assinou contrato de formação com o Cruzmaltino e com validade até agosto do próximo ano.

Rayan marcou um dos gols da vitória do Vasco sobre o Flamengo por 2 a 0 nesta quinta-feira (22), pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. Artilheiro do time na temporada, ele soma 26 gols em 27 partidas.