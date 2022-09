Jorginho - Daniel RAMALHO/VASCO

Rio - Faltando sete rodadas para o fim da Série B, o Vasco tem 63% de chances de conseguir o acesso. De acordo com informações do portal "Infobola", o Cruzmaltino é a equipe do G-4 com menos possibilidades matemáticas de conseguir voltar para a Série A.

O Cruzeiro já garantiu matematicamente o acesso após derrotar o Vasco. Depois vem o Bahia com 97% e o Grêmio com 96%. Os dois clubes também estão bem perto de confirmarem o retorno para a elite do futebol brasileiro. Ambos foram rebaixados em 2021.

A briga pela quarta vaga é a mais disputada. O Londrina foi derrotado pela Ponte Preta na última sexta-feira em um resultado que ajudou e muito o Vasco. O clube paranaense tem 13% possibilidades de acesso. O Cruzmaltino encara o Londrina na próxima quinta, em São Januário.