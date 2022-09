Vasco foi derrotado pelo Novorizontino no primeiro turno - Daniel Ramalho/Vasco

Vasco foi derrotado pelo Novorizontino no primeiro turnoDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 25/09/2022 10:44

Rio - O Vasco tem mais sete partidas para garantir o acesso à Série A. Uma delas será contra o Novorizontino, pela 34ª rodada da Série B, em São Januário, que teve data e horário alterados pela CBF. O confronto estava marcado para o dia 7 de outubro (sexta-feira), às 21h30. No entanto, foi transferido para o dia seguinte, às 18h30.

A mudança se deu devido à um pedido por ajuste de grade de programação. No primeiro turno, o Gigante da Colina foi derrotado pela equipe paulista por 2 a 0. Na época, os cariocas não perdiam há 14 jogos e faziam uma campanha sólida e consistente.



Antes disso, o Gigante da Colina terá pela frente os duelos com Londrina, na próxima quinta-feira (29), também em São Januário, e Operário, em Ponta Grossa, no dia 4/10.

Além da dupla paranaense e do Novorizontino, o Vasco ainda irá enfrentar Sport, Criciúma, Sampaio Corrêa e Ituano. Tirando o adversário de Ponta Grossa, que luta contra o rebaixamento, todos os outros estão logo abaixo na tabela de classificação e sonham com uma vaga no G-4.