Rio - A chegada de 777 Partners não fará apenas o Vasco ter um elenco com maior investimento nas próximas temporada. A empresa também promete fazer com que os jovens talentos não deixem o Cruzmaltino por valores baixos. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", a postura firme do Vasco vem afastando as investidas do mercado europeu por Andrey Santos.

Andrey Santos, de apenas 18 anos, renovou seu contrato até setembro de 2017. A negociação sobre a sua renovação se arrastou por meses, mas terminou com um final feliz. O jovem recebeu um aumento salarial considerável que o coloca entre os maiores vencimentos do elenco. Antes de renovar o contrato, Andrey Santos recebeu sondagens e propostas de grandes clubes da Europa, mas se manteve firme em permanecer no Vasco.



O novo contrato de Andrey Santos foi assinado no último dia 14, mas o acordo pela renovação foi divulgada pelo Vasco no início do mês. A multa rescisória para o exterior está fixada em 50 milhões de euros, mas esse valor corresponde sobre a totalidade dos direitos econômicos e não só a parte que pertence ao Vasco. Antes com 100% dos direitos econômicos, o clube carioca repassou 30% ao atleta.

Ao fim da temporada, o clube carioca deverá receber novas propostas pelo jogador. Um acordo poderá acontecer depois disso. Uma das principais promessas do Vasco, Andrey Santos entrou em campo em 29 jogos e marcou seis gols como profissional pelo clube carioca.