Nenê pode desfalcar o Vasco contra o LondrinaDaniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 26/09/2022 17:24

Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) remarcou o julgamento do meio-atacante Nenê, do Vasco, para a próxima quarta-feira (28), às 10h. O jogador será julgado por conta da expulsão conta a Chapecoense, no final de julho, e pode desfalcar o Cruz-maltino no duelo decisivo com o Londrina, na quinta-feira (29).

Nenê foi denunciado com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código". Além do camisa 10, o preparador físico Daniel Felix, expulso no mesmo duelo, também será julgado.

O Vasco também será julgado no mesmo dia, por conta de uma garrafa que foi arremessada no gramado. O clube foi enquadrado no artigo 213, e pode receber uma multa entre R$ 100 e R$ 100 mil, além de poder perder até dez mandos de campo.