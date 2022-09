Alex Clapham é inglês e trabalhava no Southampton, da Premier League - Daniel RAMALHO/VASCO

Alex Clapham é inglês e trabalhava no Southampton, da Premier LeagueDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 26/09/2022 19:33

O Vasco anunciou a chegada do inglês Alex Clapham, que é especialista em jogadas de bolas paradas. O profissional iniciou nesta semana um período de intercâmbio com a comissão técnica e explicou como desenvolverá o seu trabalho.

"Sou um especialista em jogadas de bolas paradas. Posso trabalhar com pequeno ou grande grupo, com um jogador ou com toda a equipe. O meu foco será mais no ataque e nos próximos sete jogos vamos tentar ter o maior sucesso possível. Estou aqui para analisar os adversários ou trabalhar onde podemos melhorar como equipe também", explicou Alex Clapham, que completou.

"É uma grande oportunidade para mim, é uma fase da minha carreira que estava buscando algo fora do meu país natal, que é a Inglaterra, e recebi o convite para estar aqui. É um grande clube, com um ambiente incrível, todos estão me ajudando. Conheci os jogadores nos últmos dois dias, então é algo completamente novo. Estou aqui para ajudar o clube a voltar para onde ele pertence, a Série A", disse Clapham, em entrevista para a Vasco TV.

Antes de chegar ao Vasco, Alex Clapham estava no Southampton, time da Premier League, elite do futebol inglês. O profissional revelou que chegou ao Cruz-Maltino através do diretor esportivo da 777 Partners, Johannes Spors.

"A recepção foi incrível, desde a diretoria do clube e seus proprietários onde eu falei com Johannes (Spors), da 777 Partners, com Paulo Bracks e em seguida com a equipe que trabalha com o Jorginho.Depois estive no campo com os jogadores e eles me deram uma recepção incrível. É uma oportunidade fantástica de trabalhar com uma equipe desse nível".

O diretor esportivo do Vasco, Paulo Bracks, tratou a chegada de um treinador de jogadas de bolas paradas como inovação, afirmando que essa prática já é uma realidade na Europa.

"Uma das inovações que teremos no Vasco para a próxima temporada é um treinador específico de bola parada, um auxiliar técnico que vai trabalhar especificamente em bola parada. Já é uma realidade na Europa, é uma tendência e nós vamos transformar essa tendência em estratégia. Na última Copa do Mundo, quase 50% dos gols foram oriundos de bola parada e para dar um pontapé inicial nesse projeto nós importamos um treinador, que já trabalhou na Inglaterra, onde isso já é costumeiro, e vai trocar experiências com os nossos profissionais, no intercâmbio de informação e conhecimento. O Vasco vai sempre tentar, fazer e trabalhar para se aproximar do que é mais praticado no futebol moderno".