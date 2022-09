Yuri Lara no treino do Vasco - DANIEL RAMALHO/Vasco

Publicado 27/09/2022 15:28 | Atualizado 27/09/2022 15:29

Final e jogo de 6 pontos. Essas foram as definições de Yuri Lara sobro a partida entre Vasco e Londrina, quinta-feira (29), às 21h30, em São Januário. O adversário é o quinto colocado e o principal perseguidor do Cruz-Maltino. O volante vascaíno destacou a importância do duelo, mas está confiante, principalmente por jogar perante ao seu torcedor.

"É um jogo importante, estamos mobilizados para esse jogo. Sabemos que vai ser uma final, como as outras seis que faltam depois. Não tem muito o que fazer, vamos contar com a torcida, fator casa. Essa combinação vai nos deixar muito fortes e se Deus quiser vamos vencer o jogo", afirmou Yuri, que completou.

"É um jogo de 6 pontos, se ganha a gente abre uma vantagem maior. Em casa a gente é muito forte, se não fosse por eles (torcida), não estaríamos nessa posição. Jogo para entrar focado, uma final. Temos que ir com esse pensamento para não pensar em nenhum outro resultado que não seja a vitória".

Internamente, uma vitória é vista como crucial para o acesso do Vasco, tendo em vista que vencer um rival direto, dará confiança para a reta final da Série B. Yuri Lara ressaltou que todo o elenco está focado em conquistar o objetivo.

"Acesso é uma coisa que eu durmo pensando e acordo pensando. Não só eu, todos os jogadores. Espero que isso possa acontecer, vai ser bom para todo mundo e estamos vivendo isso. Inevitável a gente não pensar, todo mundo num só pensamento. Quem está no dia a dia sabe o quanto a gente trabalha, o quanto estamos focados no objetivo, às vezes as coisas não dão certo, a gente discute, briga internamente para as vitórias virem. A certeza é que a gente tem um grupo trabalhador e focado, que só pensa no acesso. A gente aqui dentro não pode ter dúvida, é assim que a gente vai conseguir".

Yuri Lara também comentou sobre a permanência no G4. O volante lembrou que o time é um dos líderes da competição desde o início e destacou a força de São Januário como fator determinante para a manutenção da posição na tabela.

"Acho que foi mérito nosso, a gente não saiu do G4 e espero que a gente não saia até o final. Em casa somos muito fortes, se não fosse os jogos em casa não estaríamos nessa posição. Mérito da nossa torcida, mesmo com as derrotas fora, a torcida comprou a ideia, mais um jogador em campo com a gente. Também tivemos sorte, nossos concorrentes não venceram quando a gente tropeçou"

As críticas do Vasco recaem sobre o setor defensivo, que vem sofrendo muitos gols. Um dos poucos que se salvam, Yuri Lara explicou que as trocas de comando foram determinantes para a queda de produção da equipe.

"Os gols contra acabam sendo uma fatalidade, não vejo motivo pra esses gols. Muda bastante a troca de treinador, cada um tem uma filosofia de trabalho, seu modo de jogar e isso interfere. Tivemos três trocas, Zé, Emílio e isso acaba afetando um pouco. A gente tem trabalhado muito para consertar isso, faltam 7 jogos, não podemos mais errar. Espero ter de volta a solidez defensiva que a gente tinha no primeiro turno".

Com 48 pontos, o Vasco é o quarto colocado da Série B. O Londrina vem logo na sequência, com 45. Faltam sete rodadas para o fim da competição.