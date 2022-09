Nenê foi provocado pelo zagueiro Zé Ivaldo, do Cruzeiro - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Nenê foi provocado pelo zagueiro Zé Ivaldo, do CruzeiroDaniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 28/09/2022 11:16

Nenê está liberado para defender o Vasco na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, que foi expulso no empate contra a Chapecoense, no dia 31 de julho, foi absolvido em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Ele corria o risco de pegar um gancho de até seis partidas.

O meia, de 41 anos, foi julgado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva". Nenê, no entanto, foi absolvido por unanimidade pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD.

O preparador físico Daniel Félix, que também foi julgado no artigo 258, foi condenado a um jogo de suspensão, que acabou convertida em advertência por ser réu primário. Já o Vasco foi julgado no artigo 213, pelo arremesso de uma garrafa em campo, e multado em R$ 3 mil.

Com Nenê à disposição do técnico Jorginho, o Vasco enfrenta o Londrina, nesta quinta-feira (29), às 21h30, em São Januário, pela 32ª rodada da Série B. O Cruz-Maltino é o quarto colocado com 48 pontos e está apenas três na frente do time paranaense, que é o quinto.