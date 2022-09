Raniel em lance do gol da partida entre o Club de Regatas Vasco da Gama e o Londrina na cidade de Londrina no Parana em 18 de junho de 2022. Foto: Daniel RAMALHO / CRVG - Daniel RAMALHO / CRVG

Publicado 29/09/2022 07:00 | Atualizado 29/09/2022 12:07

Nesta quinta-feira (29), às 21h30, o Vasco reencontra o Londrina, em São Januário, sobre um contexto bastante diferente em relação ao jogo do primeiro turno, no Estádio do Café. Se atualmente o Cruz-Maltino está ameaçado no G4, na época o time ocupava a terceira posição, com 24 pontos e era o único invicto da Série B, com seis vitórias e seis empates. A diferença para o quinto colocado, coincidentemente o Londrina, era de seis pontos, hoje a gordura caiu pela metade e a equipe apenas dobrou a pontuação.

A solidez defensiva era a grande virtude do Vasco, que havia sofrido apenas 5 gols em 12 rodadas, o segundo time menos vazado da competição. Essa característica marcante foi perdida no decorrer da campanha e pode ter tido início justamente diante do Londrina.

A partida marcou a estreia de Maurício Souza, que chegou sob desconfiança, mas com a promessa de dar continuidade ao trabalho do técnico Zé Ricardo. O novo treinador recebeu o Vasco embalado e cheio de moral após as vitórias sobre o Náutico, por 3 a 2, no Arruda, e o líder Cruzeiro, por 1 a 0, no Maracanã lotado, com mais de 60 mil torcedores. Nos dois jogos o time foi comandado pelo auxiliar Emílio Faro.

Apesar da vitória por 1 a 0, gol de Raniel, o Vasco não teve uma boa atuação e foi dominado pelo Londrina durante boa parte da partida, um presságio do que estaria por vir. No decorrer dos jogos, Maurício Souza buscou mudar a forma de jogar, deixando o time mais solto e com maior posse de bola. No entanto, essa nova filosofia, além de não tornar a equipe mais ofensiva, fez o setor defensivo ficar desprotegido.

A passagem de Maurício Souza durou pouco, apenas oito jogos, com três vitórias, dois empates, três derrotas e sete gols sofridos. Emílio Faro assumiu o Vasco, mas também não conseguiu reestabelecer o equilíbrio da equipe, missão que está nas mãos do técnico Jorginho, que conquistou o último acesso do Cruz-Maltino, na Série B de 2016. O time é o quarto colocado da Série B com 48 pontos. Faltam sete jogos para o fim da competição.

Vasco antes de enfrentar o Londrina (12 rodadas)

- 3º colocado, com 24 pontos (quatro do líder), seis de vantagem para o quinto, invicto e dono da segunda defesa menos vazada da Série B, com cinco gols sofridos

Vasco depois de enfrentar o Londrina (19 rodadas)

- Caiu para a 4ª colocação, somou 24 pontos no período, perdeu mais do que venceu (9 derrotas x 7 vitórias), sofreu 24 gols, fazendo com que o time tenha atualmente a oitava defesa menos vazada da competição.