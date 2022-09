Julio dos Santos atuou pelo Vasco entre os anos de 2015 e 2017 - Reprodução: Instagram/Julio dos Santos

Publicado 29/09/2022 15:54 | Atualizado 29/09/2022 15:56

Agora ex-jogador, o paraguaio Julio dos Santos anunciou sua aposentadoria dos gramados aos 39 anos. Em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, ele fez um agradecimento aos clubes que defendeu e à seleção de seu país, pela qual disputou a Copa do Mundo de 2006.

"Amigos do futebol, chegou a hora de informar que minha carreira como jogador profissional acabou. Em mais de 20 anos, este jogo me deu muito mais do que eu jamais sonhei quando criança. À minha família, amigos, companheiros, treinadores, dirigentes, a todas as pessoas que me deram apoio ao longo desse tempo, muito obrigado do fundo do meu coração! À minha amada seleção e a todos os clubes que me receberam, muito obrigado! Grande abraço e obrigado!", escreveu na postagem.

Em sua passagem pelo Vasco entre 2015 e 2017, Julio atuou em 91 jogos e não marcou gol. No entanto, o paraguaio fez parte da equipe vencedora de dois Campeonatos Cariocas, em 2015 e 2016. Ele também participou da campanha do rebaixamento à Série B, em 2016, e depois do retorno à elite do futebol brasileiro em 2017.

Julio dos Santos foi revelado pelas categorias de base do Cerro Porteño, do Paraguai, e atuou pela equipe principal entre 2000 e 2006. No ano de 2007, ele foi comprado pelo Bayern de Munique e emprestado ao Wolfsburg, ambos da Alemanha. Após, seguiu sendo emprestado para o Almería, da Espanha, e em 2008, para o Grêmio, onde teve seu primeiro contato com o futebol brasileiro. No Brasil, além do Vasco, ele também teve passagem pelo Athletico-PR. Até que retornou para seu país, atuou pelo Luqueño, novamente Cerro Porteño, e encerrou no Presidente Hayes.