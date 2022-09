Raniel marcou o gol do Vasco contra o Londrina no jogo do primeiro turno - Foto: Daniel Ramalho/CRVG

Publicado 29/09/2022 14:41

Nesta quinta-feira, Vasco e Londrina se enfrentam em São Januário, às 21h30, em partida válida pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo do Premiere e do SporTV.

Para o jogo, a principal novidade na lista de relacionados do Cruz-Maltino é a presença do zagueiro Miranda. O defensor, vale lembrar, ficou afastado dos gramados e de qualquer atividade do Vasco durante quase um ano por causa de uma punição da Conmebol.

Além dele, Bruno Tubarão e Erick, que ficaram de fora do jogo contra o Cruzeiro, voltaram a ser relacionados. Já Alexander, Matheus Ribeiro, Luiz Henrique e Fábio Gomes não estão na lista.

Atualmente, o Vasco ocupa a quarta colocação da Série B, com 48 pontos. Já o Londrina aparece no sexto lugar, com 45.