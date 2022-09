Miranda está apto para voltar a jogar pelo Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 29/09/2022 16:58 | Atualizado 29/09/2022 17:00

Rio - A partida contra o Londrina representa um recomeço para o zagueiro Miranda. O jogador voltou a ser relacionado pelo Vasco após mais de um ano, tempo em que ficou suspenso pela Conmebol por doping.

Coincidentemente esse recomeço se dá com o técnico Jorginho, o treinador que deu a Miranda a primeira oportunidade no time profissional do Vasco. O jogo foi em 2018, contra o Internacional, em pleno Beira-Rio. O Cruz-Maltino perdeu por 3 a 1, mas a partida ficou marcada na cabeça do zagueiro, na época com 18 anos.

Miranda ficou impedido de frequentar as dependências do Vasco e teve que treinar por conta própria desde que foi punido pela Conmebol. O jogador foi flagrado no exame antidoping com a substância canrenona, um diurético proibido, na derrota do Vasco para o Defensa y Justicia, por 1 a 0, em São Januário, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo foi realizado no dia 3 de dezembro de 2020

o zagueiro foi reintegrado ao elenco no dia 18 de julho e desde então participa das atividades no CT Moacyr Barbosa. A punição terminou no dia 16 de setembro, mas o jogador não foi relacionado anteriormente. Miranda ficará como opção no banco de reservas, possivelmente não entrará em campo, mas ao menos matará a saudade de ver, de perto, São Januário lotado e pulsando.