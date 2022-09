Joel Santana faz campanha nos arredores de São Januário - Joel Silva / O Dia

Joel Santana faz campanha nos arredores de São JanuárioJoel Silva / O Dia

Publicado 29/09/2022 19:53 | Atualizado 29/09/2022 19:56

Candidato a deputado federal, Tita faz campanha em São Januário Joel Silva / O Dia Rio - Personagens importantes da história do Vasco, Joel Santana, Sorato e Tita marcaram presença nos arredores de São Januário na noite desta quinta-feira, quando o clube enfrentará o Londrina, em jogo decisivo pela Série B. O trio aproveitou para fazer campanha eleitoral.

Ex-atacante do Vasco, Sorato mostrou apoiou aos irmãos Brazão nas Eleições Joel Silva / O Dia Joel Santana e Tita concorrem ao pleito do próximo domingo para o cargo de deputado federal. O treinador do Vasco no título brasileiro de 2000 é filiado ao PROS, enquanto o ex-meia disputa as Eleições pelo PSDB. Já Sorato, apesar de não concorrer a nenhum cargo, fez campanha para Manoel e Chiquinho Brazão, que são candidatos, respectivamente, a deputado estadual e federal.

Além de fazerem campanha, Joel, Tita e Sorato também conversaram com os torcedores cobre o atual momento do Vasco. O trio se mostrou confiante na volta do Gigante da Colina à Série A do Brasileirão.

Vasco e Londrina se enfrentam nesta quinta-feira, ás 21h30, em São Januário. A partida é decisiva para o Cruzmaltino, que será alcançado em número de pontos pelo time paranaense em caso de derrota e verá o acesso ameaçado.