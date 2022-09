Jorginho completou o quarto jogo pelo Vasco e repetiu a escalação pela terceira vez - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 30/09/2022 15:20

O técnico Jorginho terá um problema para o próximo compromisso do Vasco. No empate com o Londrina por 1 a 1, nesta última quinta-feira (29), em São Januário, pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão, o volante Yuri Lara recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão contra o Operário, na próxima terça (4), às 19h, em Ponta Grossa.

Yuri Lara é um dos destaques do Vasco. Líder em desarmes do time no ano, além de um dos principais ladrões de bolas entre jogadores das Séries A e B do Brasileirão, o volante deve ser substituído por Zé Gabriel ou Matheus Barbosa. O primeiro já chegou a ser o substituto em outra ocasião por suspensão, sob o comando de Maurício Souza.

Jorginho completou quatro jogos no comando do Vasco. O treinador repetiu a escalação nas últimas três ocasiões. Ao todo, são duas derrotas, um empate e uma vitória. Nas últimas seis partidas, o técnico pode ter novos problemas, já que o time possui nove jogadores pendurados: Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, Danilo Boza, Quintero, Matheus Barbosa, Andrey, Nenê, Alex Teixeira e Eguinaldo.

O Vasco é o quarto colocado da Série B, com 49 pontos. Com o empate diante do Londrina, a disputa pelo acesso embolou. O time paranaense, em quinto, tem 46, mesma pontuação do Sport, sexto. Já o Ituano corre por fora com 44, em sétimo lugar. O Gigante da Colina ainda enfrentará o time pernambucano na 35ª rodada, além dos paulistas, na última (ambos fora de casa).