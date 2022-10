Técnico Jorginho terá dura missão com o Vasco, contra o Cruzeiro - Daniel RAMALHO/VASCO

Técnico Jorginho terá dura missão com o Vasco, contra o CruzeiroDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 01/10/2022 20:32

A situação do Vasco na Série B ficou ainda mais delicada. Isso porque o Ituano venceu o CRB por 1 a 0, neste sábado, e chegou aos 47 pontos. Dessa forma, o clube paulista pode ultrapassar o Cruz-Maltino já na próxima rodada.

Vale destacar que o Ituano tem um saldo superior ao do time carioca. Dessa forma, se o Vasco empatar com Operário e o Ituano vencer o Cruzeiro, o Cruz-Maltino já deixa a zona de acesso à elite do futebol brasileiro.

TIMES EM PERSEGUIÇÃO AO G4

Hoje, o time carioca está na quarta posição da Série B, com 49 pontos conquistados. Abaixo, há sete times com uma diferença de até seis pontos para o Vasco. São eles: Ituano (47), Londrina (46), Sport (46), Criciúma (46), Sampaio Corrêa (45), Ponte Preta (43) e Tombense (43).

O Cruz-Maltino terá confrontos diretos contra quatro times deste espaço amostral. Recebe o Criciúma e o Sampaio Corrêa em São Januário e joga fora contra o Sport, na Ilha do Retiro, e contra o Ituano, no Novelli Junior - este último, inclusive, será pela última rodada da Série B.

O cenário preocupa, uma vez que o Cruz-Maltino vem de oito derrotas seguidas fora de casa - pior sequência da história do clube - e a gordura construída no início do campeonato já foi praticamente gasta. Entretanto, apesar disso, o técnico Jorginho está confiante no acesso para a primeira divisão.

"Quanto ao torcedor, eu digo aqui: eu não tenho dúvida que vamos subir, conseguir nosso objetivo. Não vai ser fácil. No Vasco sempre foi assim, suado. Sempre cantaram que o Vasco é o time da virada e vamos virar a situação. O torcedor pode estar junto. Eu sei que eles está machucado por estar na segunda divisão, mas eu acredito demais nos jogadores", afirmou Jorginho, após o empate com o Londrina.

Em tempo: em busca da vitória, o Cruz-Maltino volta a campo na próxima terça-feira, às 19h, para enfrentar o Operário no Estádio Germano Krüger. Ainda há 18 pontos em disputa na competição.