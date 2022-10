XXX em lance da partida entre Vasco da Gama e Londrina no Estadio de Sao Januario pela 32a rodada do Campeonato Brasileiro B em 29 de setembro de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/VASCO - Daniel RAMALHO/VASCO

XXX em lance da partida entre Vasco da Gama e Londrina no Estadio de Sao Januario pela 32a rodada do Campeonato Brasileiro B em 29 de setembro de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/VASCODaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 01/10/2022 13:13

Léo Matos Daniel Ramalho/Vasco da Gama Rio - O lateral Léo Matos pode deixar o Vasco para se aventurar em uma nova carreira. De acordo com o portal "UOL", o jogador recebeu uma proposta para atuar como diretor de futebol do PAOK, da Grécia, a partir de 2023.

Léo Matos é um velho conhecido da torcida do PAOK. Antes de chegar ao Vasco, o lateral defendeu o clube grego por cinco temporadas, entre 2016 e 2021. Apesar da saída, manteve uma boa relação com os dirigentes do clube, que acabaram lhe fazendo o convite.

Caso opte por aceitar a oferta do PAOK, Léo Matos não terá problemas para deixar o Vasco. Seu contrato com o Gigante da Colina vai apenas até o fim de 2022.

Matos chegou ao Vasco em 2020, pedido pelo então treinador da época, Ricardo Sá Pinto. Desde então, disputou 84 partidas pelo clube carioca e marcou quatro gols.