Vasco tropeçou em casa - Daniel RAMALHO/VASCO

Vasco tropeçou em casaDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 30/09/2022 15:39

Rio - A situação do Vasco na Série B já esteve bem melhor. Com o empate em casa contra o Londrina na última quinta-feira, o clube carioca viu sua chance de acesso para a Série A reduziu de 63% para 49%. As informações são do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia.

O clube carioca está na quarta posição, com três pontos a mais que o próprio Londrina, que está em quinto lugar. O clube paranaense tem 14% de possibilidades de acesso. O Ituano, que está atrás do Londrina, tem mais chances. A equipe paulista aparece com 18%, por ter um jogo a menos, já que joga somente no sábado, em casa, contra o CRB.

No G-4, em situação bem mais confortável estão Grêmio e Bahia. O clube gaúcho tem 97% de chances de subir, enquanto a equipe baiana tem 95%. Líder da competição, o Cruzeiro já garantiu matematicamente o acesso para a Série A.