Wendel atuou pelo Vasco entre 2012 e 2014 - MARCELO SADIO/VASCO

Publicado 01/10/2022 12:12

Rio - O ex-volante Wendel é o credor com a maior dívida trabalhista no Regime Centralizado do Vasco. Aposentado, ele atuou pela equipe vascaína entre os anos de 2012 e 2014, e tem uma quantia gigante a receber. Segundo consta na planilha enviada pelo clube ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT), a dívida é de R$ 11.416.874,87. No entanto, esse valor pode ser ainda maior. As informações são do portal "GE".

Conforme diz o site, o processo ingressado por Wendel em 2014, onde o Vasco foi condenado por atrasar salários, pagamento de férias e depósitos, ainda não foi concluído e está em fase de execução. Porém, a discussão do momento é sobre o cálculo de quanto o clube terá que pagar ao ex-jogador de 40 anos.

Em fevereiro de 2021, a juíza Astrid Silva Britto, da 68ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, homologou o valor de R$ 14.797.896,51. No caso, essa foi a última decisão da Justiça. Contudo, nesta semana, um perito contratado pela defesa de Wendel recalculou os valores com juros de mora e correção monetária para R$ 16.587.037,54. O cálculo será juntado pelo advogado nos autos da ação.

"O que a gente pretende não é prejudicar o Vasco. O Wendel tem muito carinho pelo clube. Não teve uma passagem muito boa, mas deixou muitos amigos. Nossa ideia é receber. Não é interessante para o clube uma dívida desse tamanho porque vira uma bola de neve, os juros são de R$ 200 mil por mês", disse o advogado que representa Wendel, Marcus Vinicius Miranda Fernandes, ao portal "GE".

A dívida é tão grande porque envolve a liberação indireta contratual pela Justiça, uma vez que o Vasco descumpriu as obrigações trabalhistas, e com o fato de que ainda havia mais um ano de contrato a ser cumprido. Dessa forma, a Justiça Trabalhista costuma reconhecer o direito à cláusula compensatória desportiva, o que obriga o clube a pagar ao jogador os salários que ele receberia até o fim do vínculo. No caso de Wendel, essa decisão foi proferida pelo TST em 2017.

Wendel foi contratado pelo Vasco em julho de 2012, com vínculo de três anos. O salário era de R$ 250 mil (R$ 200 na carteira + R$ 50 mil em direitos de imagem), além do pagamento de R$ 1,6 milhão em luvas que seria diluído no tempo de contrato.