Rio - A missão do Vasco não será nada fácil contra o Operário, na próxima terça-feira, às 19h, em Ponta Grossa. Além de entrar pressionado pelos times que estão em sua cola na briga pelo G4 da Série B, o Cruzmaltino tentará conseguir a primeira vitória na competição sem o volante Yuri Lara em campo.

Yuri tomou terceiro cartão amarelo na partida contra o Londrina, na última quinta, e precisará cumprir suspensão automática. Nas outras em que isso ocorreu na Série B, o time da Colina empatou em 0 a 0 com o Guarani, em Manaus, na oitava rodada, e perdeu para a Ponte Preta, em Campinas, na 23ª. Além disso, por opção do então técnico Maurício Souza, o volante ficou no banco na derrota por 1 a 0 para o Vila Nova, na 20ª rodada.

A ausência de Yuri fará com que Jorginho seja obrigado a mexer na escalação do Vasco, algo que não acontecia há três jogos. Zé Gabriel, Matheus Barbosa e Juninho disputam a posição.