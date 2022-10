Torcida do Vasco vem lotando os jogos do clube em São Januário - Divulgação/Vasco

Torcida do Vasco vem lotando os jogos do clube em São JanuárioDivulgação/Vasco

Publicado 02/10/2022 19:50

O Vasco informou que a venda de ingressos para o jogo contra o Novorizontino começará nesta segunda-feira, às 10h, pelo site sociogigante.com/ingressos . Inicialmente, apenas quem é Sócio Gigante pode comprar. A comercialização para o público geral, por sua vez, terá inicio na terça-feira, a partir das 12h.

Cabe destacar que todos os sócios que ingressos que comprarem o ingresso de forma online, o terão carregados automaticamente na carteirinha. Já o público geral deve realizar a troca do voucher por ingresso físico em um dos pontos de retiradas.

Em tempo: Vasco e Novorizontino se enfrentam em São Januário, às 18h30, no próximo sábado. A partida é válida pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

VEJA MAIS INFORMAÇÕES DIVULGADAS PELO VASCO:

RETIRADA DE INGRESSOS



Para retirada do ingresso o torcedor deverá apresentar os seguintes documentos:



- Voucher gerado no momento da compra, preenchido, impresso e assinado;

- Documento original com foto ou xerox autenticada;

- Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia-entrada).

Importante: reforçamos ainda que apenas o portador do ingresso pode realizar a troca, ou seja, não é permitida a retirada para terceiros.



VALORES(INTEIRA):



Social – R$100,00

VIP – R$80,00

Arquibancada – R$60,00

Visitante – R$60,00



PLANOS E VALORES POR SETOR:



Setor Social:



Estatutário Dinamite – Check in

Estatutário Colina Mais – Check in

Estatutário Colina – R$30,00

Estatutário Caldeirão Mais – R$50,00

Estatutário Caldeirão – R$50,00

Estatutário Norte a Sul – R$50,00

Estatutário Camisas Negras – R$50,00

Estatutário – R$50,00

Sócio Dinamite – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$30,00



Setor VIP:



Estatutário Dinamite – Check in

Estatutário Colina Mais – Check in

Estatutário Colina – R$24,00

Estatutário Caldeirão Mais – Check in

Estatutário Caldeirão – R$24,00

Estatutário Norte a Sul – R$40,00

Estatutário Camisas Negras – R$40,00

Estatutário – R$40,00

Sócio Dinamite – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$24,00

Caldeirão Mais – Check in

Caldeirão – R$24,00

Norte a Sul – R$40,00

Camisas Negras – R$72,00



Setor Arquibancada:



Estatutário Dinamite – Check in

Estatutário Colina Mais – Check in

Estatutário Colina – R$18,00

Estatutário Caldeirão Mais – Check in

Estatutário Caldeirão – R$18,00

Estatutário Norte a Sul – R$30,00

Estatutário Camisas Negras – R$30,00

Estatutário – R$30,00

Sócio Dinamite – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$18,00

Caldeirão Mais – Check in

Caldeirão – R$18,00

Norte a Sul – R$30,00

Camisas Negras – R$54,00



DATA E HORÁRIO DA ABERTURA:



Estatutários* e Estatutários + ST* – 7 Estrelas – 03/10 às 10h

Estatutários, Estatutários + ST, Dinamite e Colina Mais* – 6 Estrelas – 03/10 às 11h

Colina Mais e Caldeirão Mais* – 5 Estrelas – 03/10 às 12h

Caldeirão Mais e Colina* – 4 Estrelas – 03/10 às 13h

Colina e Caldeirão* e Norte a Sul* – 3 Estrelas – 03/10 às 14h

Caldeirão, Norte a Sul e Camisas Negras* – 2 Estrelas – 03/10 às 15h

Camisas Negras – 1 Estrela – 03/10 às 16h

Almirantinho – 0 Estrela – 03/10 às 16h

Público Geral – 04/10 às 12h



* Sócios adimplentes desde o início da pandemia (março 2020) possuem 1 estrela bônus



PONTOS DE VENDA/RETIRADA DE INGRESSOS E HORÁRIOS:



Pré-venda:



Bilheteria Mega Loja

04/10 até 07/10 – 10h às 17h



Bilheteria 9

04/10 até 07/10 – 10h às 17h



Bilheteria 11 (GRATUIDADES POR LEI)

04/10 até 07/10 – 10h às 17h



Gigante da Colina Centro

04/10 até 07/10 – 11h às 18h



Gigante da Colina Top Shopping

04/10 até 07/10 – 11h às 18h



Gigante da Colina Jardim Guadalupe

04/10 até 07/10 – 11h às 18h



Gigante da Colina Shopping Caxias

04/10 até 07/10 – 11h às 18h



Gigante da Colina Norte Shopping

04/10 até 07/10 – 11h às 18h



Gigante da Colina Shopping Metropolitano

04/10 até 07/10 – 11h às 18h



Gigante da Colina Tijuca Off Shopping

04/10 até 07/10 – 11h às 18h



Gigante da Colina Nova Friburgo

04/10 até 07/10 – 11h às 18h



Gigante da Colina Araruama

04/10 até 07/10 – 11h às 18h



Gigante da Colina Bangu Shopping

04/10 até 07/10 – 11h às 18h



Gigante da Colina Copacabana

04/10 até 07/10 – 11h às 18h



Loja Gigante da Colina Icaraí

04/10 até 07/10 – 11h às 18h



Loja Gigante da Colina Aerotown

04/10 até 07/10 – 11h às 18h



DIA DO JOGO – Quinta-feira, 29/09:



Bilheteria Mega Loja – 10h às 19h15



Bilheteria 5 – 10h às 19h15



Bilheteria 21 – 12h às 19h15



Bilheteria 11 (VISITANTE) – 15h30 às 19h15