Jorginho - Daniel RAMALHO/VASCO

JorginhoDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 03/10/2022 14:11

Rio - Após tropeçar em casa, o Vasco já virou a página e está no Paraná para encarar o Operário. Além de uma vitória para se manter no G-4, o Cruzmaltino precisa encerrar uma sequência negativa de jogos fora de casa na Série B. O treinador Jorginho pediu tranquilidade aos seus comandados para buscar o resultado positivo na partida desta terça-feira.

"Depois do retorno do treinador Matheus Costa, o Operário tornou-se uma equipe mais reforçada defensivamente, mais equilibrada, mesmo não fazendo tantos gols, mas era uma equipe que tomava muitos gols. Mesmo jogando em casa se defende muito bem. Temos que ter cuidado, um equilíbrio para vencer o jogo, porque o contra-ataque deles é muito rápido, fazem muitas ligações diretas. Eles querem sair da zona de rebaixamento e a gente quer se manter no G-4, então vai ser um bom jogo", disse em entrevista à Vasco TV.

Apesar do momento do clube carioca não ser dos melhores, Jorginho voltou a manter um discurso otimista que o Vasco irá conseguir o acesso. No momento, de acordo com o portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o clube carioca tem 49% de chances de voltar à Série A.

"Às vezes a gente inverte um pouco os papéis, aqueles que estão chegando no G-4 estão eufóricos, e a gente que está lá fica com uma certa pressão. Estamos no G-4, vamos conseguir nosso objetivo, sabemos do poder que temos em casa, nossa torcida tem nos ajudado bastante, e agora vamos em busca de um resultado importante fora de casa. É difícil jogar aqui contra o Operário, uma equipe forte fisicamente, mas a gente sabe que tem condições de ganhar", afirmou.