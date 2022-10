Nenê não participou da última vitória do Vasco como visitante, contra o Criciúma - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 03/10/2022 12:58 | Atualizado 03/10/2022 13:02

Depois do tropeço como mandante (1 a 1 com o Londrina), o Vasco terá que se recuperar na Série B fora de casa contra o Operário-PR, nesta terça-feira às 19h. Apesar de o adversário estar na zona de rebaixamento, o que preocupa são as oito derrotas seguidas como visitante. Entretanto, há um motivo para ter confiança: o Cruz-maltino foi bem quando jogou como visitante na Região Sul do Brasil.



Duas das três vitórias que o Vasco teve fora de casa foram no Sul, contra Criciúma e Londrina, ambas por 1 a 0. A outra foi sobre o lanterna Náutico (3 a 2). Inclusive, a última vez que o time pontua como visitante foi contra os catarinenses, em 9 de julho.



Nesta Série B, ainda empatou em 0 a 0 com a Chapecoense e perdeu para o Brusque por 1 a 0 e para o Grêmio por 2 a 1, esses dois jogos já na atual sequência negativa.



Entretanto, se não quiser se complicar na Série B e permanecer no G-4 sem susto, o Vasco precisará superar o Operário, que não vence há quatro rodadas.