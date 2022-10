XXX em lance da partida entre Vasco da Gama e Londrina no Estadio de Sao Januario pela 32a rodada do Campeonato Brasileiro B em 29 de setembro de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/VASCO - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 05/10/2022 14:53

O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou na manhã desta quarta-feira (5) o caso envolvendo torcedores de Vasco e Ponte Preta durante a partida realizada no mês de agosto no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. No entanto, o clube carioca não enfrentou punições por conta da briga e acabou sendo absolvido pelos relatores.

Apenas um auditor votou a favor de uma punição para o Cruzmaltino, mas a ampla maioria acatou a argumentação do jurídico do clube carioca e o absolveu. A Ponte Preta, por outro lado, foi julgada em três artigos do CBJD e acabou sendo punida com a perda de um mando de campo, além de uma multa avaliada em R$ 20 mil devido ao tumulto.

Na partida realizada no dia 9 de agosto, torcedores da Ponte Preta invadiram o setor visitante e atacaram torcedores do Vasco, iniciando uma enorme confusão. O árbitro da partida, Anderson Daronco, paralisou a partida por conta da confusão por cerca de 10 minutos enquanto aguardava a ação da Polícia Militar, registrando na súmula do jogo após o fim do encontro.

Absolvido, o Vasco volta suas atenções para a partida contra o Novorizontino, em São Januário, no próximo sábado (8). A torcida já esgotou os ingressos em poucas horas para a partida e terá mais um motivo para comemorar, principalmente após a vitória de virada contra o Operário-PR na última terça (4) por 3 a 2.