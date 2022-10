Vasco de Jorginho conseguiu importante vitória na Série B - Daniel RAMALHO/VASCO

Vasco de Jorginho conseguiu importante vitória na Série BDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 05/10/2022 09:09

A vitória de virada sobre o Opérario-PR, com dois gols de Alex Teixeira no fim, manteve o Vasco no G-4 da Série B e foi muito celebrada por Jorginho. Mesmo admitindo a má atuação no 3 a 2, o treinador vê motivos para celebrar, principalmente pelo poder de reação da equipe, o que o fez lembrar outra virada histórica, na final da Copa Mercosul de 2000.

"Todos sabem que o Vasco é o time da virada, só que já fazia mais de um ano que não tinha uma vitória como essa, lembrei daquele jogo contra o Palmeiras na Mercosul, que foi uma vitória fantástica. Realmente, eu fico muito feliz porque esse grupo merece, esse é o comportamento do Vasco, jamais desistir. É claro que a gente teve que extravasar com a vitória", disse.



Jorginho, inclusive, jogou aquela final há quase 22 anos. O Vasco saiu perdendo para o Palmeiras ao fim do primeiro tempo por 3 a 0, mas conseguiu a virada histórica no segundo, marcando quatro gols, o último nos acréscimos. Desta vez, o resultado não valeu título, mas pode ser determinante para a recuperação do clube na Série B, acabando com um jejum de oito jogos sem vitória fora de casa.



"Essa vitória foi fundamental para o torcedor acreditar que a gente vai conseguir o nosso objetivo. Eu falo com todo o coração para os vascaínos, a gente precisa demais de vocês. Nem todo jogador é o Romário (que fez três gols na final da Mercosul). Mas eu preciso que vocês entendam o quanto são importantes para o Vasco da Gama. E então, apoiem porque a gente vai conquistar esse objetivo se estivermos verdadeiramente juntos", completou o treinador.