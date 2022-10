CEO da 777 Football Group, Don Dransfield (E), foi à Austrália acertar a compra do Melbourne Victory, que tem como presidente Anthony Di Pietro - Divulgação

Publicado 05/10/2022 11:13

A 777 Partners adquiriu mais um clube. Trata-se do Melbourne Victory, da Austrália. Dono de 70% da SAF do Vasco, o grupo americano anunciou que a negociação é "um dos maiores investimentos em um time na história" do país.



Os valores e os termos do contrato não foram anunciados, mas a imprensa australiana publicou que o investimento inicial será de 50 milhões de dólares (cerca de R$ 258,8 milhões).



Fundado em 2004, o Melbourne Victory acertou nesta semana também com a empresa aérea Bonza, que pertence à 777 Partners, como nova patrocinadora master. O clube venceu três vezes o título da liga australiana, a última em 2014/15.



Além do Vasco e do clube australiano, o grupo americano também é dono da maior parte das ações de Genoa (Itália), Standard Liège (Bélgica) e Red Star (França), além de ter participação no Sevilha (Espanha).