Partida entre Operario Ferroviario e Vasco da Gama no Estadio Germano Kruger na Cidade de Ponta Grossa, Parana, pelo Campeonato Brasileiro B em 04 de outubro de 2022. - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 05/10/2022 18:12

O atacante Bruno Tubarão não escondeu a felicidade com a vitória de virada do Vasco sobre o Operário por 3 a 2, na última quarta-feira, pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão. Após a partida, o jogador comemorou a conquista dos três pontos, destacou que toda a equipe merece o resultado e exaltou a torcida cruz-maltina.

"Muito feliz de poder entrar e ajudar esse grupo maravilho que está desde o começo do ano batalhando. O grupo todo merece essa vitória. Ainda mais a gente que estava há um tempo sem vencer fora de casa. Então, é só valorizar o grupo e agradecer a essa torcida maravilhosa. Que a gente possa dar sequência nestes últimos jogos, para conseguir nossos objetivos", disse Bruno Tubarão.

Bruno Tubarão, vale lembrar, entrou no decorrer da etapa final e marcou o primeiro gol do Vasco na partida. Com o resultado, o Cruz-Maltino findou uma sequência de oito jogos seguidos de derrotas fora de casa. Além disso, o time voltou a respirar na tabela e se manteve na quarta colocação, com 52 pontos.

Na expectativa de mais um bom resultado, o Vasco vira a chave para a 34ª rodada da Série B. Os comandados de Jorginho voltam a campo no próximo sábado, às 18h30, para enfrentar o Novorizontino em São Januário. Os ingressos para a partida foram esgotados em menos de cinco horas.