Partida entre Operario Ferroviario e Vasco da Gama no Estadio Germano Kruger na Cidade de Ponta Grossa, Parana, pelo Campeonato Brasileiro B em 04 de outubro de 2022. - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 06/10/2022 17:06

O Vasco colocou cinco representantes na "Seleção da Galera" da 33ª rodada da Série B do Brasileirão. Foram eles: Alex Teixeira, Andrey Santos, Bruno Tubarão, Figueiredo e o técnico Jorginho. Todos foram fundamentais na vitória de virada do Cruz-Maltino sobre o Operário por 3 a 2, na última terça-feira, no Estádio Germano Krüger.

O resultado, inclusive, findou uma sequência de oito derrotas seguidas da equipe fora de casa. Além disso, o Vasco respirou na Série B e se manteve na quarta colocação, com 52 pontos - três a mais do que o Sport, que aparece em quinto.

OS ESCOLHIDOS

Inicialmente, vale lembrar que o técnico Jorginho foi fundamental para a vitória ao mexer no time durante o segundo tempo. As suas alterações fizeram com que o time melhorasse após um primeiro tempo ruim e construísse a vitória.

Figueiredo entrou na Seleção como lateral-direito. Após algumas mexidas, o atacante foi improvisado na função e deu conta do recado. Ele descolou o ótimo cruzamento para o segundo gol do Cruz-Maltino e ainda ganhou elogios dos torcedores nas redes sociais.

Já Bruno Tubarão precisou de apenas três minutos para balançar as redes. Ele entrou em campo aos 16 minutos e, aos 19, acertou um belo chute para empatar o confronto e deixar o Vasco vivo no jogo.

Alex Teixeira, por sua vez, foi o herói da noite. Além de ter apresentado um bom futebol, finalmente desencantou com a camisa cruz-maltina e marcou os dois últimos gols da partida.

Por fim, Andrey mais uma vez teve uma grande atuação. Importante tanto na defesa quanto no ataque, o camisa 8 conseguiu a roubada de bola que culminou no gol da virada do Vasco.