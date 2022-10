Vasco tem bom desempenho em São Januário na Série B - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 06/10/2022 11:58

Além do alívio de aumentar a distância para três pontos para o quinto colocado da Série B (Sport), a vitória sobre o Operário-PR, de virada, deixou o Vasco em uma boa situação para se garantir no G-4. Com 52 pontos, o Cruz-Maltino está com 62,3% de chance de subir, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, e pode se garantir na elite somente com os jogos restantes em São Januário.

A cinco rodadas do fim da Série B, o Vasco jogará em casa contra o Novorizontino, neste sábado depois terá confrontos duros contra adversários diretos: Sport, Criciúma, Sampaio Corrêa e Ituano. Os quatro brigam, neste momento, pelo G-4.



Apesar do caminho traiçoeiro, mais nove pontos podem ser suficientes para o acesso. De acordo com o departamento de matemático, a probabilidade de um clube se garantir na Série A com 61 pontos é de 99,4%.



Ou seja, bastaria ao Vasco vencer Novorizontino, Criciúma e Sampaio Corrêa em São Januário. Se tropeçar alguma em casa, precisará pontuar fora contra Sport e Ituano, já que 60 pontos também pode ser suficiente, com 97,2% de chance de garantir o G-4.