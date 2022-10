Paulo Bracks vem investindo no departamento de análise de mercado do Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 06/10/2022 21:18 | Atualizado 06/10/2022 21:19

Desde que assumiu total controle da administração do Vasco, a 777 Partners vem investindo em diversos setores estruturais do clube no início da gestão, inclusive em contratações. Uma delas foi a chegada de Paulo Bracks, novo diretor esportivo que chegou com aval de promover mudanças no departamento de futebol do clube.

Um dos primeiros atos da gestão de Paulo Bracks foi investir no departamento de análise de mercado do clube, contratando novos analistas e promovendo novos equipamentos. Em entrevista ao "ge", Bracks afirmou que o setor é o seu braço direito no dia a dia, confirmando mais uma contratação para o setor.

"Uma área que eu tenho trabalhado bastante é a de análise de mercado. Esse é meu braço direito. É um braço em que estou investindo, corrigindo algumas coisas para ficarem mais a cara que eu quero para o Vasco. Tive que fazer mais mudanças ideológicas, de metodologia de trabalho. Contratamos um analista, passamos a ter quatro. Vai ter uma quinta contratação de um sistema que vai potencializar nossa análise. Os relatórios chegarão em 24 horas. Teremos um radar de atleta muito mais apurado", afirmou Bracks.

O Vasco também vem recebendo a ajuda de um nome importante na 777 Partners. Sebastian Arenz, head scout do Genoa - que pertence à 777 -, está no Rio de Janeiro trabalhando com o clube desde setembro na missão de mapear o mercado sul-americano. Bracks também revelou que designou dois analistas para observar talentos em uma competição sub-20 no Paraguai.

"Também trouxemos o head de mercado do Genoa para abrir mercados. Ele já foi ao Uruguai em nome do Vasco e do Genoa. Ele vai à Argentina. Temos dois analistas de mercado no Paraguai analisando uma competição sub-20 entre nações. Isso é investimento e nunca vou ficar satisfeito com o que tenho. É um braço direito que o executivo tem que ter, um núcleo de análise de mercado muito forte. DIsso eu não abro mão", encerrou Bracks.