Vasco foi derrotado pelo Novorizontino no primeiro turno pelo placar de 2 a 0 - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 06/10/2022 13:50

Rio - Após a virada emocionante para cima do Operário, na vitória por 3 a 2, o Vasco virou a chave e já se prepara visando o duelo do próximo sábado (8), às 18h30, com o Novorizontino, em São Januário. A equipe paulista, que luta contra o rebaixamento, não vence jogando na condição de visitante há mais de três meses.

A última vitória do Novorizontino jogando fora de casa foi no dia 25/06, contra o Bahia, na Fonte Nova, por 1 a 0. Na ocasião, o meia argentino Diego Torres marcou aos 44 do segundo tempo.

Por outro lado, o Vasco conta com sua bela campanha jogando dentro de casa. O time, atualmente comandado por Jorginho, sustenta o status de invicto como mandante e vai levando sua campanha na reta final da Série B com o apoio da torcida.

O Cruzmaltino ocupa a 4ª colocação na tabela de classificação, com 52 pontos, enquanto o Tigre soma 37 e está na 16ª posição. Todos os ingressos para o duelo na Colina Histórica foram comercializados antecipadamente.