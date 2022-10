Figueiredo - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 07/10/2022 14:55

Rio - Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, Figueiredo falou sobre a virada heroica do Vasco contra o Operário, na última terça-feira, em Ponta Grossa. Para o atacante, a partida foi a mais emocionante de sua carreira entre os profissionais até o momento.

"Essa virada para mim foi marcante. Tinha muito tempo que não conquistávamos uma virada. Também não tínhamos conseguido resultados. Para mim foi o jogo mais emocionante que tive no profissional. Foi surreal. Acreditamos até o final. O Sport fez o resultado e estava chegando em nós. Marcou bastante. E com certeza nos deixar mais forte para buscar nosso objetivo", declarou Figueiredo.

O atacante também comentou sobre a assistência que deu para o segundo gol cruzmaltino contra o Fantasma, marcado por Alex Teixeira.

"Reta final de competição. Onde eu puder ajudar vou dar meu máximo. Nos treinos não fazemos esses trabalhos na lateral. Mas deixei claro que onde eu puder ajudar vou dar o meu máximo para ajudar no acesso. Como geralmente jogo de ponta, cruzo bastante na área. Fui feliz no cruzamento. O Alex Teixeira estava no lugar certo, na hora certa, e foi feliz também", afirmou o jovem.

"Todo jogo na Série B é difícil. Os adversários sempre dão o máximo contra o Vasco. Mas a vontade deles não pode ser maior do que a nossa. Temos nosso objetivo que é subir para a Série A", finalizou.

Restando cinco rodadas para o fim da Série B, o Vasco é o quarto colocado da competição, com 52 pontos. O Cruzmaltino volta a campo no próximo sábado, contra o Novorizontino, às 18h30, em São Januário