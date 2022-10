Jorginho barrou Raniel para a partida contra o Novorizontino - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 08/10/2022 17:33

Após vencer o Operário de virada, o Vasco enfrenta o Novorizontino, neste sábado (8), às 18h30, em São Januário, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina chega embalado e conta com o apoio da torcida para se aproximar do acesso.

O técnico Jorginho barrou o atacante Raniel e escalou o Vasco com: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos, Marlon Gomes e Nenê; Figueiredo e Eguinaldo.

O Vasco é o 4º colocado da Série B com 52 pontos. O Cruz-Maltino é ameaçado por Sampaio Corrêa, Sport e Criciúma, com 49. Já o Novorizontino é o 16º colocado, com 37, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.