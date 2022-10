Vasco venceu a segunda seguida na Série B - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 08/10/2022 22:02

O Vasco conquistou a segunda vitória consecutiva e se manteve no G-4 da Série B do Brasileirão com três pontos de distância para o quinto colocado. Com grande atuação dos jovens, o Gigante da Colina derrotou o Novorizontino por 3 a 0, neste sábado (8), em São Januário, pela 34ª rodada.

Marlon Gomes foi um dos principais personagens da partida. O jovem meia ganhou oportunidade no time titular no lugar de Raniel, barrado pelo técnico Jorginho. A boa atuação do jogador foi coroada com um gol no início do segundo tempo. O treinador elogiou o desempenho dos mais novos.

"Dá para ressaltar a importância que tem a base do Vasco. Foi decisiva hoje com dois gols (Figueiredo e Marlon Gomes). O quanto tem sido importante essa mistura de juventude e experiência. E juventude com qualidade", destacou o treinador.

Com a vitória, o Vasco chegou aos 55 pontos e manteve a distância de três para o quinto colocado, que agora é o Ituano. O Sport, que enfrenta o Cruzeiro neste domingo (9), em casa, também pode chegar aos 52. No próximo dia 16, o time pernambucano será o adversário dos cariocas. Jorginho projetou o duelo.

"A cada jogo que passa, o objetivo fica mais próximo. O jogo de agora é uma final. Precisamos de pelo menos um ponto, de preferência os três pontos. Isso será fundamental para o acesso. Precisamos fazer nossa parte e vamos procurar fazer o melhor", finalizou.