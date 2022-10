Sarrafiore entrou aos 30 minutos do segundo tempo na vitória do Vasco sobre o Novorizontino - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 09/10/2022 11:36

Mais de um ano depois, Sarrafiore pôde voltar a entrar em campo e jogar 15 minutos na vitória do Vasco por 3 a 0 sobre o Novorizontino, sábado em São Januário. Recuperado de cirurgia no joelho esquerdo, o jogador comemorou o retorno e agradeceu ao clube.

"Difícil explicar com palavras a sensação de voltar a jogar após um ano tão difícil, com o estádio cheio e com este grande grupo de companheiros e pessoas. Ainda mais especial foi sair com a vitória em casa (...) Só tenho palavras de agradecimento ao Vasco, que me permitiu recuperar, e fez um trabalho incrível, acompanhando-me em todo o sentido. Estou feliz de voltar a jogar e espero retribuir em campo todo o carinho. Obrigado a todos, de coração", escreveu no Instagram.



Sarrafiore rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em 3 de outubro de 2021, contra o Confiança. Após cirurgia, iniciou o longo tratamento e teve o contrato de empréstimo com o Vasco renovado até o fim deste ano (pertence ao Internacional).



Após 10 meses de recuperação, Sarrafiore foi relacionado pela primeira vez em 8 de agosto, pelo interino Emílio Faro contra a Ponte Preta, mas precisou esperar mais dois meses para entrar em campo.