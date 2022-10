Marlon comemora seu gol na partida contra o Novorizontino - Daniel RAMALHO/VASCO

Marlon comemora seu gol na partida contra o NovorizontinoDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 09/10/2022 16:44

Marlon Gomes viveu uma noite especial no último sábado (8). A joia da base do Vasco recebeu uma chance entre os titulares na partida contra o Novorizontino após o técnico Jorginho barrar o atacante Raniel. E o treinador acertou na escolha. O jovem marcou um gol e foi decisivo para a vitória por 3 a 0, em São Januário.

"Fico feliz por fazer um gol e mais um jogo consistente. Estou trabalhando muito. Foi um jogo que, com certeza, ficará marcado na minha carreira. Uma atuação de pouquíssimos erros individuais e coletivos", disse Marlon Gomes, que já marcou um belo gol contra a Tombense na Série B.

O Vasco venceu o Novorizontino por 3 a 0, no sábado, em São Januário, pela 34ª rodada da Série B. As joias da base foram os destaques da partida. Além de Marlon Gomes, Figueiredo também balançou as redes. Léo Matos completou o placar.

Com a vitória, o Vasco chegou aos 55 pontos e abriu quatro de vantagem para o quinto colocado Ituano, com 51. Na próxima rodada, o Gigante da Colina visita o Sport, domingo (16), em Recife, pela 35ª rodada. O Leão ainda joga nesta rodada, contra o Cruzeiro, também em casa.