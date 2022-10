Guga - Bruno Cantini / Atlético

Publicado 10/10/2022 10:00

Rio - Em busca do acesso para a Série A, o Vasco já começa a ver possível contratações pipocarem no noticiário do clube. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o lateral-direito Guga, do Atlético-MG, está na mira do Cruzmaltino para o ano que vem.

Guga, de 24 anos, foi revelado pelo Avaí. Em 2019, ele chegou ao Atlético-MG. Titular em alguns momentos, o jovem atualmente é reserva de Mariano. De acordo com Jorge Nicola, o jogador deseja deixar o clube carioca. Na atual temporada, Guga entrou em campo em 34 jogos e deu quatro assistências.

O Vasco se transformou em SAF recentemente e deverá ter um elenco mais forte no ano que vem por conta da 777 Partners. No entanto, o acesso para a Série A é primordial para um maior investimento.