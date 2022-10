Marlon comemora seu gol na partida entre Vasco 3x0 Novorizontino, em São Januário - Daniel RAMALHO/VASCO

A 35ª rodada da Série B pode dar uma embaralhada no G-4, com os confrontos entre segundo e terceiro colocados assim, como entre quarto e quinto. E ao mesmo tempo que pode ficar pressionado se perder para o Sport, o Vasco tem chance de pular na tabela e terminar na vice-liderança, o que encaminharia o acesso.

Na quarta colocação com 55 pontos, o Cruz-Maltino não corre o risco de sair do G-4 se perder em Recife. Mas o Sport, com 52, ficaria com a mesma pontuação faltando três partidas para o fim da Série B.



Por outro lado, se vencer, o Vasco subirá para 58 pontos e abrirá vantagem para o quinto colocado. Além disso, em caso de empate entre Grêmio (57) e Bahia (56), o time de Jorginho passaria para o segundo lugar pelo número de vitórias.



Probabilidade do Vasco

De acordo com o site 'Infobola', do matemático Tristão Garcia, o Cruz-Maltino viu a chance de acesso subir para 74% com a vitória por 3 a 0 sobre o Novorizontino.