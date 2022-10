Arena Pernambuco - Divulgação

Rio - A partida decisiva entre Vasco e Sport, no próximo domingo, às 16h, pode mudar de local. De acordo com o site "GE", o time nordestino estuda levar o duelo, inicialmente marcado para a Ilha do Retiro, para a Arena Pernambuco. O martelo será batido neste segunda-feira, após conversa com o técnico Claudinei Oliveira e os jogadores.

Devido ao apelo da partida, a diretoria do Sport entende que ter a capacidade de receber mais torcedores seria interessante. A capacidade atual da Ilha do Retiro é de 19 mil pessoas, enquanto na Arena seria possível receber um público de 42 mil.

"Sobre jogar na Arena ou na Ilha isso é uma coisa que a gente vai discutir internamente. Seria até inconsequente da minha parte externar uma opinião sem conversar com os atletas e a diretoria. Aqui no Sport a gente resolve o que é melhor para o Sport", disse Claudinei no último domingo, após vitória contra o Cruzeiro.

Atualmente, o Vasco ocupa a última posição do G4 da Série B, com 55 pontos. O Sport vem logo atrás, com 52. Em caso de vitória, o Leão do Pici empata com o time carioca em número de pontos.