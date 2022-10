Ilha do Retiro - Foto: Eduardo Travassos/ Sport Club do Recife

10/10/2022

A partida entre Sport e Vasco, válida pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão, acontecerá na Ilha do Retiro. A informação foi confirmada pelo próprio clube pernambucano. O jogo segue marcado para o domingo, às 16h.

Atualmente, o Cruz-Maltino ocupa a quarta posição na tabela, com 55 pontos conquistados. Já o Sport vem logo atrás, com 52. Em caso de vitória, o Leão empata com o time carioca em número de pontos.

Vale lembrar que Sport estudava levar o confronto para a Arena Pernambuco. Isso aconteceria pela necessidade do Leão de obter mais renda com a maior capacidade do estádio. Contudo, após análise e discussão conjunta entre jogadores, diretoria e comissão técnica, o martelo foi batido pela Ilha do Retiro.

Diante disso, o clube informou que será preciso elevar o preço dos ingressos, "a fim de equiparar a arrecadação caso o duelo tivesse tido o local alterado". A medida, conforme explicou o Sport" tem como objetivo "manter o orçamento do clube equacionado, com as premiações, salários e 13º e demais questões financeiras provenientes da reta final da temporada". Além disso, o Leão também anunciou adotará medidas preventivas de segurança para o jogo.

VEJA A NOTA OFICIAL DO SPORT

O Sport vai enfrentar o Vasco, no próximo domingo (16), na Ilha do Retiro. Após análise e discussão conjunta entre jogadores, diretoria e comissão técnica, o Clube informa que foi definido em consenso pela realização do jogo na casa rubro-negra. A outra possibilidade levada em consideração seria a transferência da partida para a Arena de Pernambuco, diante da necessidade de o Leão obter mais renda com a maior capacidade do estádio.



Desta forma, com a manutenção do confronto na Ilha do Retiro, será preciso elevar o preço dos ingressos, a fim de equiparar a arrecadação caso o duelo tivesse tido o local alterado. A medida tem como objetivo manter o orçamento do Clube equacionado, com as premiações, salários e 13º e demais questões financeiras provenientes da reta final da temporada.



O Sport aproveita também para reforçar o pedido para que a torcida siga junto e continue fazendo a diferença como tem sido nesta caminhada de luta pelo acesso, com consecutivas vitórias na Ilha do Retiro. O presidente do Clube, Yuri Romão, se pronunciou sobre o assunto nesta segunda-feira (10).



“Estamos vindo a público fazer alguns esclarecimentos sobre o jogo contra o Vasco. O primeiro deles diz respeito ao local. Em consenso com os jogadores e comissão técnica, decidimos manter o jogo na Ilha do Retiro, atendendo também a um anseio do nosso torcedor”, explicou.



“Porém, será necessário realizar um acréscimo no valor dos ingressos, para que possamos honrar todos os nossos compromissos. Contamos com a compreensão e o apoio da torcida, esse jogo traz uma carga de importância muito grande, e sabemos que teremos a nação rubro-negra ao nosso lado”, reforçou Yuri.



Ações preventivas de segurança

Ainda em relação ao jogo contra o Vasco, o Clube comunica também que vai tomar algumas ações restritivas a fim de prevenir as cenas de violência que ocorreram nas dependências do Clube neste domingo (09), protagonizadas por uma torcida uniformizada no complexo do Sport.



Dentre as iniciativas, que serão colocadas em prática junto aos órgãos de polícia do estado, estão: a não realização da avenida rubro-negra, o fechamento do parque aquático e a retirada do pagode da sede, além de reforço na operação de segurança da partida. O diretor de segurança do Clube coronel Adalberto Ferreira se posicionou sobre as medidas, que foram tomadas após reunião com a Polícia Civil e Militar do estado na tarde desta segunda (10).



“Vivenciamos no dia de ontem algumas cenas lamentáveis e achamos prudentes adotarmos algumas ações nesse próximo jogo para dar mais segurança à nossa torcida. Então iremos, em uma decisão da presidência orientada pela diretoria da segurança, não realizar o pagode na sede, nem a avenida rubro-negra e manteremos o parque aquático fechado”.



“Iremos aumentar também o efetivo de segurança e isolar os acessos no sentido de indicar a cada torcedor o destino para o local que foi comprado o ingresso. Iremos também, junto com a Polícia Militar e Civil, ampliar o monitoramento e a segurança dentro do estádio. Queremos a torcida com o Clube, de forma segura, nesse momento que o Sport vive”, concluiu o coronel.