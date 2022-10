Andrey Santos é o principal nome do Vasco na temporada - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 13/10/2022 15:10

Um dos principais jogadores do elenco do Vasco, o jovem Andrey Santos segue atraindo interesse do mercado europeu. Com apenas 18 anos, o meia é visto como a bola da vez do mercado brasileiro para migrar para o velho continente - mas isso não quer dizer que isso vá acontecer em breve.

Nos últimos dias da janela de trasferências do meio do ano, o Newcastle formalizou o interesse na contratação do atleta, mas foi rapidamente rechaçado pela diretoria do Vasco. Andrey é bem valorizado pela cúpula da 777 e, com a nova administração, o clube entende que não há motivos para apreçar suas vendas por problemas financeiros. No entanto, o interesse segue firme e forte.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o Newcastle segue interessado e continua monitorando a evolução do atleta de 18 anos. No entanto, o Vasco não planeja sequer ouvir propostas abaixo de 30 milhões de euros, que vale em torno de 153 milhões de reais na cotação atual. Enquanto isso, o clube inglês segue construindo seu bom relacionamento com os agentes do atleta.

Com contrato válido até o fim de 2027, Andrey Santos é o grande destaque da campanha do Vasco na Série B, anotando sete gols em 29 jogos.