Vasco terá jogo decisivo contra o Sport, no próximo domingo, pela Série B - Daniel RAMALHO/VASCO

Vasco terá jogo decisivo contra o Sport, no próximo domingo, pela Série BDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 13/10/2022 11:39

O Vasco se prepara para o duelo decisivo contra o Sport, no próximo domingo (16), pela 35ª rodada da Série B. O confronto tem clima de decisão, já que as equipes estão separadas apenas por três prontos. Sendo assim, para o time carioca é a oportunidade de abrir até seis pontos nas últimas três rodadas, enquanto para os pernambucanos é a chance de entrar no G-4 e aumentar a disputa na reta final.

Para o duelo decisivo, o técnico Jorginho terá que montar um quebra-cabeça para definir o time que irá para o campo. O treinador, que terá o desfalque do lateral-direito Léo Matos, suspenso, tem dois problemas no lado esquerdo. Edimar se recupera de uma lesão na posterior da coxa e é dúvida, enquanto o reserva Paulo Victor ainda reclama de dores no tornozelo após desfalcar o time nas últimas duas rodadas.

Com poucas alternativas, o treinador deve improvisar nas laterais para solucionar os problemas. Na direita, mesmo com Matheus Ribeiro à disposição, o zagueiro Miranda é o favorito. Já na esquerda, caso não conte com Edimar e Paulo Victor, o meia Luiz Henrique, que já atuou como lateral em outras ocasiões, deve ser o titular. Ele, inclusive, entrou no lugar de Edimar contra o Novorizontino e deu uma assistência.



O Vasco enfrenta o Sport, no próximo domingo (16), às 16h, na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada da Série B. O Gigante da Colina é o quarto colocado com 55 pontos, enquanto o Leão é o sexto, com 52.