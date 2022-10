Raphael Claus foi escolhido para apitar Sport x Vasco, na Série B - divulgação

Raphael Claus foi escolhido para apitar Sport x Vasco, na Série Bdivulgação

Publicado 13/10/2022 19:31

A CBF definiu nesta quinta-feira (13) a equipe de arbitragem responsável pela partida decisiva entre Sport e Vasco da Gama, válida pela 35° rodada da Série B, que será realizada no próximo domingo (16).

O árbitro escolhido para apitar a partida foi Raphael Claus, de São Paulo, que faz parte do quadro de árbitros da FIFA e é um dos dois representantes do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Ao seu lado, Danilo Ricardo Simon Manis, também da FIFA, e Evandro de Melo Lima serão os assistentes, além de Rodrigo José Pereira de Lima como quarto árbitro.

Já no árbitro de vídeo, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, integrante do quadro da FIFA, será o responsável pela operação funcional do VAR. Ao seu lado, Hernan Brunel Vani será o assistente do VAR e Marcio Eustaquio Sousa Santiago será o observador do VAR.

Sport e Vasco se enfrentam em um momento crucial na briga pelo acesso para a primeira divisão. Os donos da casa ocupam a sexta colocação com 52 pontos, enquanto o clube carioca ocupa a quarta colocação com 55 pontos.