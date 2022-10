Partida entre Vasco da Gama e Novorizontino no Estadio de Sao Januario pelo Campeonato Brasileiro B em 08 de outubro de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/VASCO - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 13/10/2022 21:38

Com o apoio do Batalhão Especializado em Policiamento em Eventos (BEPE), o Vasco reforçou a vigilância em São Januário para impedir a entrada de torcedores que utilizam os ingressos de gratuidades de forma irregular. Nos últimos cinco jogos no estádio, foram apreendidas 617 gratuidades.



Esse benefício é um direito social garantido em lei e que contempla crianças menores de 12 anos, idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência, que também têm direito à gratuidade para o acompanhante. Os ingressos precisam ser retirados na bilheteria 11 de São Januário. Em nota, o Vasco reforçou que torcedores em situação irregular não vão conseguir entrar em São Januário.

"Os ingressos são nominais, havendo a conferência do documento pessoal original no momento do acesso. Qualquer pessoa que não comprove que a gratuidade foi emitida em seu nome, não poderá acessar o estádio.

Crianças menores de 12 anos têm direito à gratuidade e só podem entrar no estádio apresentando a carteirinha do Plano Almirantinho ou gratuidade, acompanhadas do responsável, que deve portar o ingresso comprado ou carteirinha com ingresso carregado.

Pessoas com Deficiência (PCD) tem direito a um acompanhante, que só poderá entrar no estádio junto a esta pessoa, para garantir o auxílio no acesso e circulação em São Januário".

Os ingressos retidos pelo Vasco serão enviados aos órgãos competentes para apuração de irregularidades.

Ingressos irregulares apreendidos:

Vasco x Londrina – 135

Vasco x Guarani – 106

Vasco x Novorizontino – 125

Vasco x Náutico – 88

Vasco x Tombense