JorginhoDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 14/10/2022 15:18

Perto de encerrar a preparação para o importante jogo contra o Sport no próximo domingo (16), o treinador Jorginho ganhou três bons reforços para decidir o time titular do Vasco no jogo decisivo.

No último treinamento, o comandante cruzmaltino contou com o retorno dos laterais Edimar e Paulo Victor, além do volante Yuri Lara, com todos treinando normalmente e basicamente confirmando suas condições de atuarem no domingo.

Titular na posição, Edimar está finalizando a recuperação de uma lesão na posterior da coxa, enquanto Paulo Victor, que ficou de fora do último jogo, continuava com dores no tornozelo. Com o retorno de ambos aos treinos, a tendência é que ambos estejam disponíveis para o jogo decisivo.

A grande dúvida da equipe de Jorginho é a lateral-direita. Com Léo Matos suspenso, o treinador está em dúvida sobre acionar Matheus Ribeiro, que não impressionou até então, ou improvisar o zagueiro Miranda, que já atuou na posição no passado. Até mesmo Danilo Boza, titular na zaga, aparece como uma opção para atuar no setor.

O Vasco enfrenta o Sport, no próximo domingo (16), às 16h, na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada da Série B. O Gigante da Colina é o quarto colocado com 55 pontos, enquanto o Leão é o sexto, com 52.